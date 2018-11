In Thüringen hat die närrische Jahreszeit begonnen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - In zahlreichen Kommunen Thüringens hat am Sonntag die närrische Jahreszeit begonnen. In Erfurt übernahmen die Narren Punkt 11.11 Uhr die Herrschaft im Rathaus und besetzten den Ratssaal für eine närrische Sitzung, an der auch das Kinderprinzenpaar Marietta und Robin teilnahm. Vor dem Rathaus sorgten zum Beginn der sogenannten fünften Jahreszeit die Funken in ihren bunten Uniformen für Stimmung.

In Thüringens Karnevalshochburg Wasungen begann die Faschingszeit traditionell mit der Narrentaufe. In diesem Jahr steht die Faschingssaison unter dem Motto "Mie könne's Mull neg ghall!", was sich frei mit "Wir können das Maul nicht halten" übersetzen lässt.

Besonderen Grund zum Feiern hatten die Narren in Bad Lobenstein im Saale-Orla-Kreis. Der Karnevalsclub Blau Gold warf anlässlich seiner nunmehr 70. Saison einen Blick in die Vergangenheit. Auch in Weida (Landkreis Greiz) wurde Jubiläum gefeiert: Der Weidaer Carneval Verein blickte auf 30 Jahre närrisches Treiben zurück.

Schon seit 1953 ist dagegen der Leimicher Karnevalsverein in Leimbach (Wartburgkreis) aktiv, der die Saison mit dem Sturm der Bürgergarde auf das Rathaus eröffnete. In Remptendorf (Saale-Orla-Kreis) stand schon am Samstag der Faschingsauftakt auf dem Programm, bei dem auch zum zehnten Jubiläum der Föderation europäischer Narren mit Vereinen aus Thüringen, Sachsen, Bayern und Österreich geladen war.