Erfurter Weihnachtsstollen angeschnitten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Gleich mehrere Thüringer Hoheiten sind beim gemeinsamen traditionellen Stollenanschnitt am Sonntag auf dem größten Weihnachtsmarkt des Freistaats dabei gewesen. Stollenkönigin, Bratwurstkönig und Co. fuhren mit historischen Traktoren durch Erfurt, bevor der zehn Kilogramm schwere und gut zwei Meter lange Stollen wie jedes Jahr am ersten Advent am Fuße der Domstufen in Stücke geschnitten wurde.

Ebenfalls traditionsgemäß waren Vertreter des Schutzverbandes Thüringer Weihnachtsstollen und Erfurter Schittchen - wie das Gebäck in der Landeshauptstadt genannt wird - zugegen. Der Weihnachtsstollen hat Experten zufolge in Thüringen eine Jahrhunderte alte Geschichte, die bis ins Mittelalter zurückreicht.