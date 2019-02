55 Faschingspräsidentinnen: Männerdomäne Karneval

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - In Thüringens Narrenszene stoßen Frauen ganz allmählich in eine Männerdomäne vor: Als Präsidentinnen leiten sie derzeit rund 16 Prozent der gut 300 Faschingsvereine. Nach Angaben des Landesverbandes Thüringer Karnevalsvereine (LTK) haben 55 Klubs eine Präsidentin. Mit leichten Schwankungen bewegt sich die Zahl der Vereinschefinnen seit fünf Jahren auf etwa diesem Niveau. In 279 Vereinen sind die Vorstände Männer. "Die heutige Männerdominanz im Fasching hat vor allem etwas mit der Tradition zu tun", sagte der Thüringer Präsident der Karnevalsvereine, Michal Danz, der Deutschen Presse-Agentur.

Über Jahrhunderte sei es Brauch gewesen, dass Elferräte nur aus Männern bestanden. Weibliche Figuren im Fasching würden teilweise heute noch von Männern dargestellt. Am kommenden Wochenende erlebt die Faschingssaison in Thüringen mit zahlreichen Umzügen ihren Höhepunkt zu.