8700 Teilnehmer im Düsseldorfer Rosenmontagszug

Düsseldorf (dpa/lnw) - Am Düsseldorfer Rosenmontagszug beteiligen sich in diesem Jahr etwa 8700 Karnevalisten mit 124 Wagen und 24 Musikkapellen. Gefeiert wird unter dem Sessionsmotto "Düsseldorf - gemeinsam jeck". Die Sicherheitsmaßnahmen - dazu gehören Lastwagen-Sperren - seien gegenüber den vergangenen Jahren nicht verändert worden, erklärte das Comitee Düsseldorfer Carneval am Montag, ohne weitere Details zu nennen. Zu dem Umzug durch das Zentrum der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt werden mehrere Hunderttausend Besucher erwartet.

Eine Attraktion in Düsseldorf sind die politischen Mottowagen. Karnevalswagenbauer Jacques Tilly kommt mit seinen aktuellen, satirischen Kreationen regelmäßig bis in die internationale Presse. Etwa 40 Karnevalisten werden am Zug hoch zu Pferde teilnehmen. Jedoch verzichten die Veranstalter erstmals auf Kutschpferde, die Wagen werden stattdessen von Traktoren gezogen. In diesem Jahr beginnt der Umzug um 11.50 Uhr und damit etwas früher als in den Vorjahren - ein Tribut an das Fernsehen, das die Berichterstattung ausgebaut hat.