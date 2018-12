Weihnachtsmann in Sachsen begehrt und schwer zu kriegen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Weihnachtsmänner für die Bescherung Heiligabend in Sachsen sind begehrt. In nicht jeder Familie wird aber der Mann im roten Mantel mit dem Geschenkesack erscheinen, ergab eine Umfrage der Nachrichtenagentur dpa. So sucht etwa die Weihnachtsmannvermittlung in Dresden händeringend Rauschebärte. "Seit einigen Jahren haben wir mehr Anfragen von Familien, als wir verkraften können", sagte die Vorstandsvorsitzende der Studentischen Arbeitsvermittlung, Carolin Kowalschek, die auch die Weihnachtsmänner managt. Es gebe Wartelisten. Jährlich werde rund 600 Dresdner Familien ein Weihnachtsmann oder Engel vermittelt.