Viele Veranstaltungen zu Halloween in Sachsen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Halloween ist auch in Sachsen beliebt. "Es wird inzwischen größer und mit deutlich mehr Veranstaltungen zelebriert als Fasching", sagte Roberto Weinhold von der Dresdner Event-Agentur Think Pink der Deutschen Presse-Agentur dpa. Das Fest habe Freunde bei Alt und Jung. Davon profitieren zunehmend laut Handelsverband auch einige Branchen des Einzelhandels wie etwa Spiel- und Süßwaren, Dekorationsmittel, Kostüme, Scherzartikel oder Lebensmittel. Halloween ist vor allem in den USA verbreitet und wird am 31. Oktober gefeiert, dem Reformationstag. In Sachsen gibt es an dem Tag zahlreiche Veranstaltungen.