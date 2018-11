Sächsischer Online-Weihnachtsmarkt geöffnet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Räuchermännl oder Schwibbogen aus dem Erzgebirge, Herrnhuter Stern, Pulsnitzer Pfefferkuchen und Dresdner Christstollen können auch wieder online geordert werden. Genau vier Wochen vor Heiligabend öffnete der traditionelle Online-Weihnachtsmarkt, wie die Wirtschaftsförderung Sachsen am Montag in Dresden mitteilte. Zum 23. Mal bieten unter www.weihnachtsfreu.de mehr als 100 Online-Shops von Herstellern und Händlern traditionelle Köstlichkeiten und Dinge sowie moderne Kreationen zum Advent "Made in Saxony" an - auf Deutsch und auf Englisch.

Außerdem werden Rezepte und Veranstaltungstipps offeriert und es können sich Interessierte über sächsische Weihnachtsbräuche sowie Bergmannsparaden, Nikolausfeste oder Weihnachtsmärkte informieren. Laut Wirtschaftsförderung hatte "weihnachtsfreu" 2017 rund 110 000 Besucher aus 49 Ländern.