Kretschmer brät Weihnachtsgans selbst

Dresden (dpa/sn) - Zu Weihnachten schwingt Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer den Kochlöffel - und liefert sich ein Wettkochen mit seiner Schwiegermutter. "Wir beide haben jeweils eine Gans, sie brät eine, ich brate die andere, und dann werden wir sehen, welche besser schmeckt", sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Am ersten Weihnachtsfeiertag kommt der Braten auf den Tisch. Wer gewinnt, entscheidet die Familie. Heiligabend verbringt Kretschmer mit seiner Frau und den beiden gemeinsamen Söhnen in Dresden. "Wir gehen in die Kirche wie jedes Jahr, dann kommen auch die großen Kinder und die Großeltern - alle kommen zusammen."