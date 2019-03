Sachsens Narren feiern Höhepunkt der fünften Jahreszeit

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Mit Umzügen haben Sachsens Narren am Sonntag den Höhepunkt der fünften Jahreszeit gefeiert. Den größten Umzug im Land gab es traditionsgemäß beim "Rabu" in Radeburg (Landkreis Meißen). Tausende Besucher waren dabei, als die Festwagen, zahlreiche Akteure und Musikanten in farbenfrohen Kostümen durch die engen Straßen zogen.

In Leipzigs Innenstadt ließen es die Narren beim Umzug mit Löwin Leila krachen. An der Parade durch die City beteiligten sich 26 Vereine. Das närrische Volk feierte in diesem Jahr unter dem Motto "20 Jahre Umzug hier! Mein Leipzig - ja, das lob’ ich mir!".

In Wittichenau im Landkreis Bautzen gab es bereits am Samstag den traditionellen Weiberfaschingsumzug. Wie der Verein mitteilte, wirkten etwa 2000 Akteure mit. Am Montag soll es dann den traditionellen Rosenmontagsumzug mit 2000 bis 3000 Narren geben.

Gefeiert wurde am Sonntag aber auch in Plauen, Groitzsch und Schirgiswalde. Nach Angaben des Verbandes Sächsischer Carneval in Chemnitz gibt es in Sachsen 180 Vereine, in denen 25 000 Karnevalisten organisiert sind.