Karnevalsvereine beklagen schwindenden Rückhalt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Trotz des närrischen Treibens in den Hochburgen des Frohsinns beklagt der Verband Sächsischer Karneval eine schwindende Unterstützung durch die Politik. "Die Karnevalsvereine machen Jugendarbeit. Das ist nicht mehr immer bewusst", sagte Verbandssprecher Michael Rohde in einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. Er verwies auf den Landkreis Görlitz, wo die Faschingsvereine aus der Kulturförderung herausfallen sollen. Rohde zufolge sind im Verband 180 Vereine mit etwa 25 000 Karnevalisten organisiert. Vor allem in großen Städten mit viel Kultur habe es der Karneval schwer. Dort gebe es auch die größten Nachwuchsprobleme.