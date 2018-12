Celler Weihnachtsmann klagt über Nachwuchsmangel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Celle (dpa/lni) - Willi Dahmen (66), seit fast 30 Jahren Weihnachtsmann, klagt über Nachwuchsmangel in der Santa-Claus-Branche. "Ältere scheiden aus, und viele jüngere haben keinen Bock mehr darauf", sagte der Rentner aus Celle, der schon im Sommer für Werbeaufnahmen posiert, der dpa. "Als Echt-Bartträger bin ich gefragt", meint Dahmen. Regelmäßig bietet der 66-Jährige Schulungen für Weihnachtsmänner und -frauen an, vor gut einem Jahr kamen Teilnehmer aus ganz Europa. Knapp 70 Weihnachtsmann-Kollegen im Alter von 25 bis 75 Jahren sind in seinem Team, das vor allem in Niedersachsen unterwegs ist. "Ich könnte 30 bis 40 mehr gebrauchen", sagte der Weihnachtsmann, der nach eigenen Angaben bis zum Jahr 2021 ausgebucht ist.