Zum Schaffermahl leihen sich viele Gäste ein Frack

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) - Wenn in Bremen die traditionsreiche Schaffermahlzeit stattfindet, herrscht bei Frackverleihern Hochbetrieb. Für Herren ist die feine schwarze Anzugjacke auf weißem Hemd Pflicht. Zu keinem anderen Tag im Jahr würden so viele Fräcke verlangt, sagte die Geschäftsführerin des Verleihs Kostümwelt, Alexandra Wilfert, der Deutschen Presse-Agentur in Bremen.

Vor allem Gäste, die nur einmal im Leben eingeladen werden dürfen, greifen auf einen Leihfrack zurück. Es seien Jahr für Jahr unterschiedlich viele Bestellungen, sagt Wilfert. Aber bei insgesamt 40 bis 50 Fräcken aller Größen im Lager sei es noch nie vorgekommen, dass der Verleih leer dagestanden habe.

Das Anlegen von Hemd, Hose, Weste, Fliege und Jacke ist kompliziert. Man muss wissen, wozu all die Perlmuttknöpfe, die Schlaufen, Bänder und Ösen dienen. Der Verleih hilft den Kunden zumindest mit einer Einweisung. "Die bekommen das erklärt, und dann müssen sie selber klar kommen", sagt Wilfert. Denn um alle Leihfrackträger am Morgen des Schaffermahls einzukleiden, dafür seien es zu viele.