Samba-Karnevalsumzug: Tausende Menschen auf den Straßen

Bremen (dpa/lni) - Das bunte Treiben beim 34. Samba-Karneval in Bremen hat Tausende Menschen auf die Straßen gelockt. Nach dem Auftakt auf dem Marktplatz zogen die kostümierten Menschen am Samstag in Tanz-, Maskenspiel- und Stelzengruppen unter dem Motto "Laune der Natur" bei strahlendem Sonnenschein durch die Innenstadt. Die Aktiven kamen den Organisatoren zufolge aus Deutschland, den Niederlanden, Dänemark, Polen und Großbritannien. Die Veranstaltung ist laut den Machern der größte Samba- und Maskenkarneval in Deutschland. Er wird seit 1986 jährlich organisiert.