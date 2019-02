Kaufleute und Kapitäne: Bremen feiert 475. Schaffermahlzeit

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) - In Bremen hat am Freitag zum 475. Mal die Schaffermahlzeit stattgefunden, die traditionell Wirtschaft und Schifffahrt in der Hansestadt zusammenbringt. Die 300 festlich gekleideten Gäste versammelten sich mittags an langen Tafeln im Rathaus für das etwa fünfstündige Ritual. Ehrengast war in diesem Jahr der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU).

Der Bremer Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) hatte auch den neuen Airbus-Chef Guillaume Faury eingeladen, weil Bremen ein wichtiger Standort für den europäischen Luft- und Raumfahrtkonzern ist. Zu Gast war auch Helen Zille, früher Oberbürgermeisterin von Kapstadt und jetzige Regierungschefin der Provinz Westkap in Südafrika.

Das Bremer Traditionsessen geht auf das Jahr 1545 zurück und gilt als eines der ältesten Bruder- oder Freundschaftsmahle der Welt. Zu dem traditionellen Männertreffen sind Frauen seit einigen Jahren als Gäste zugelassen - anders als bei dem rein männlichen Bremer Eiswettfest. Historisch bekräftigt das Schaffermahl den Bund zwischen Seefahrern und Kaufleuten der Hansestadt. Gesammelt wird für alternde Seeleute und junge Seefahrtstudenten.

In Hamburg gibt es als ähnliche Tradition das Matthiae-Mahl. Dessen Wurzeln reichen sogar bis 1356 zurück - es gab aber auch eine mehr als 200-jährige Pause vor 1956.