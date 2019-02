Bremen: Mehr als 1000 Aktive ziehen beim Karnevalsumzug

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen/Damme (dpa) - Mit einer Inszenierung zum Motto "Laune der Natur" startet heute der Bremer Straßenkarneval. Nach der Vorführung auf dem Marktplatz wollen mehr als 1000 kostümierte Menschen unter anderem in Tanz-, Maskenspiel- und Stelzengruppen durch die Innenstadt ziehen, wie die Organisatoren mitteilten. Demnach ist die Veranstaltung Deutschlands größter Samba- und Maskenkarneval. "Für ein Wochenende erobert brasilianische Lebenslust gepaart mit norddeutscher Ekstase die Hansestadt", hieß es.

Am Sonntag wollen die Narren die Dammer Traditions-Fastnacht feiern. Eine ausgelassene Stimmung wird in der Kleinstadt im Kreis Vechta auch am Folgetag zum Dammer Rosenmontagszug erwartet. Der Verein Dammer Carnevalsgesellschaft von 1614 organisiert die Veranstaltung traditionell eine Woche vor dem offiziellen Rosenmontag.