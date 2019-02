Sölring: Friesischer Sprachkurs für Sylt-Urlauber

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sylt (dpa/lno) - Wer beim nächsten Sylt-Urlaub mit den Einheimischen mitreden will, kann deren Sprache jetzt bequem zuhause lernen. Das Nordfriisk Instituut in Bredstedt hat für das Sylter Friesisch einen Sprachkurs herausgegeben. Das so genannte Sölring ist den Angaben zufolge der nordfriesische Dialekt mit der ältesten Schrifttradition. Bereits 1809 erschien das erste gedruckte Buch auf Sölring. Ermöglicht wurde der Sprachkurs mit finanzieller Unterstützung des Landes Schleswig-Holstein über den Friesenrat.