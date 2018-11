Polizei auf Weihnachtsmärkten verstärkt auf Streife

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Zwei Jahre nach dem Terroranschlag in Berlin starten viele Weihnachtsmärkte in Niedersachsen erneut unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen. Vor allem werden mehr Polizisten als vor dem Anschlag auf Streife sein, teilweise mit Maschinenpistolen. Einige Städte setzten auch auf Betonblockaden zur Absicherung. In Hannover wird außerdem extra eine Polizeiwache in einem Container am Rande des Weihnachtsmarktes aufgestellt. Polizeisprecher in mehreren großen Städten sagten, es gebe zwar keinen Hinweis auf eine konkrete Gefahr, eine abstrakte Gefährdung bestehe aber fort.