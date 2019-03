Direkt aus dem dpa-Newskanal

Braunschweig (dpa/lni) - Bunt kostümiert und bei bester Laune haben am Sonntag in Braunschweig Zehntausende Menschen den "Schoduvel" gefeiert. Der Karnevalsumzug zog mit bunt geschmückten Wagen, Fanfarenzügen und Tanzgruppen durch die Innenstadt. Trotz Schmuddelwetter jubelten Tausende dem bunten Treiben zu und versuchten, Süßigkeiten zu erhaschen. Der "Schoduvel" ist laut Organisatoren der größte Karnevalsumzug Norddeutschlands. Bei der 41. Auflage am Sonntag hofften die Veranstalter auf mehr als 200 000 Besucher. Unter dem Motto "Lachen, Tanzen überall, so feiert Brunswiek Karneval" sollten rund 140 Wagen mit etwa 5000 Aktiven und einer Länge von sechseinhalb Kilometern durch die Stadt ziehen.

Die Wurzeln des Brauches "Schoduvel", niederdeutsch für "Scheuch den Teufel!", reichen bis in das Jahr 1293 zurück. Aber erst seit 1979 gibt es jährlich einen Karnevalsumzug in Braunschweig. Nur 2015 fiel er kurzfristig wegen einer Terrorwarnung aus. Auch vor diesem Hintergrund rief die Polizei die Besucher im Vorfeld zum Verzicht auf gefährlich aussehende Verkleidungen auf.