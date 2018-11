Weihnachtsbaum am Breitscheidplatz steht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin/Schönefeld (dpa/bb) - Ein Kran hievt ihn vor die Gedächtniskirche: Der Weihnachtsbaum für den diesjährigen Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Breitscheidplatz ist angekommen. Ein Tieflader brachte den rund 20 Meter hohen und 3,5 Tonnen schweren Baum am Dienstag in die City-West, wie eine Sprecherin des Schaustellerverbandes sagte. Am Tag zuvor sei er in einem privaten Garten in Schönefeld gefällt worden. Der Besitzer hatte sich demnach als Spender beworben.

Erste Fotos lassen beim diesjährigen Baum keine Mängel erkennen, auch der Transport klappte reibungslos. Für Meinungsverschiedenheiten vor Ort sorgte nur die Frage der Baumart: Der zuständige Baumpfleger geht laut der Sprecherin von einer Fichte aus. Geschmückt werden soll der Baum in den nächsten Tagen. Der Weihnachtsmarkt beginnt in diesem Jahr am 26. November.

Der Baum vom Breitscheidplatz sorgte in der Vergangenheit öfters für Gesprächsstoff. Mal war er zu lang, mal zu schwer, mal zerbrach er schon beim Transport. Im Jahr 2000 war eine Fichte aus Bayern so mickrig, dass sie an Elefanten im Zoo verfüttert und "bayerische Provokation" getauft wurde.