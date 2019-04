Trotz Waldbrandgefahr: Osterfeuer bleiben in Berlin erlaubt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - In Berlin dürfen trotz der hohen Waldbrandgefahr Osterfeuer entzündet werden. Von Amtswegen sei bislang kein Osterfeuer untersagt, sagte Feuerwehrsprecher Dominik Pretz am Donnerstag. Beispielsweise veranstalteten Fördervereine der Freiwilligen Feuerwehr in Gatow und Frohnau größere Osterfeuer und sicherten diese auch ab. In Brandenburg wurden wegen der hohen Waldbrandgefahr viele Osterfeuer abgesagt.

Kleinere private Osterfeuer seien genehmigungsfrei. Dafür müssten aber einige Dinge beachtet werden, sagte Pretz. So dürfe deren Größe einen Quadratmeter nicht überschreiten, sie sollten nicht in der Nähe von Gebäuden oder brennenden Gegenständen sein und nicht ohne Aufsichtsperson. Die Feuerwehr rät, Feuerschalen zu verwenden oder einen anderen festen Untergrund. Auch sollten Löschmittel bereitstehen, beispielsweise ein Eimer Wasser, der Gartenschlauch oder ein Feuerlöscher. Auch dürfe nur trockenes, unbehandeltes Holz verwendet werden, da sonst giftige Gase entstehen könnten.

Wenn sich Nachbarn belästigt fühlen, müssen die Feuer laut Pretz gelöscht werden. Er rät deshalb: "Einfach mal vorher beim Nachbarn Bescheid sagen oder ihn einladen."

Pretz erinnerte daran, dass es in Berliner Wäldern und deren Umgebung generell verboten ist, offene Feuer zu entzünden, zu grillen und zu rauchen.

In Berlin ist die Waldbrandgefahr hoch. In Marzahn, Buch und dem Kaniswall im Stadtteil Müggelheim gilt laut Deutschen Wetterdienst Gefahrenstufe vier von fünf. Zuletzt habe es am Dienstag in der Nähe des Strandbads Wannsee einen Waldbrand auf 600 Quadratmetern Fläche gegeben, teilte die Senatsverwaltung für Umwelt mit.

Ein Böschungsbrand legte am Donnerstag in Berlin die S-Bahn-Linie 5 zwischen Lichtenberg und Wuhletal kurzzeitig lahm. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers seien solche Brände zwar klein, sie könnten sich aber aufgrund der Trockenheit schnell ausbreiten.