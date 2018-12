Pyramide und Schwibbogen auf das Wesentliche reduziert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Tannenberg/Annaberg-Buchholz (dpa/sn) - Schlichte Eleganz ist bei den Kunsthandwerkern des Erzgebirges einer der diesjährigen Weihnachtstrends. Einer der das Prinzip mit kegelförmigen Pyramiden oder Schwibbögen aus schlichten Holzquadern auf die Spitze treibt, ist Gunnar Horatzscheck aus Tannenberg. "Die reduzierte Formensprache spricht auch jüngere Menschen an, die mit den traditionellen Stücken aus dem Erzgebirge nicht so viel anfangen können", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Der 55-Jährige ist erst seit neun Jahren professioneller "Männelmacher". Bis dahin verdiente der Drechslermeister sein Geld im Treppenbau. Fans hat die Zwei-Mann-Manufaktur aus Tannenberg inzwischen sogar in den USA.