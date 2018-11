Betonsperren sollen Weihnachtsmarktbesucher schützen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Für die in Sachsen in der neuen Woche beginnenden Weihnachtsmärkte werden zum Schutz der Besucher teilweise erhebliche Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Das ergab eine Umfrage der Nachrichtenagentur dpa. So sollen in Dresden wie in den Vorjahren Betonelemente vor Attacken auf den 584. Striezelmarkt schützen. Neu sind zwei mobile Schranken an den Zufahrten und mit Wasser gefüllte, faltbare Container sowie mobile Fahrzeugsperren. In Leipzig werden laut Stadt zusätzlich Betonsperren und in Chemnitz mit Sand befüllte Container und große Pflanzkübel aufgestellt. Alljährlich zieht es mehrere Millionen Menschen vor allem auf die großen Märkte wie in Dresden und Leipzig.