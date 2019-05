Bücherretter bekommen Unterstützung von Studierenden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Weimar (dpa/th) - Studierende können in der Restaurierungswerkstatt der Herzogin Anna Amalia Bibliothek in Weimar lernen, von Feuer geschädigte wertvolle Bücher zu erhalten. Eine Kooperation ermöglicht es nun Studierenden der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzminden/Göttingen, jeweils 14 Tage in der Werkstatt mitzuarbeiten, teilten die Klassik Stiftung Weimar und die Hochschule am Mittwoch mit. Die Studierenden sind beteiligt, historische Buchfragmente mittels eines in der Werkstatt entwickelten Verfahrens zu sichern.

Ein Brand in der zum Unesco-Weltkulturerbe zählenden Bibliothek hatte 2004 Tausende Bücher zerstört oder beschädigt. Von 25 000 schwer beschädigten Bücher sind Fragmente ohne Einbände übrig. Das Verfahren in der Werkstatt ermöglicht, dass bis 2028 vermutlich 1,5 Millionen beschädigte Blätter gesichert und restauriert werden. Bis 2018 sei das bei mehr als 800 000 Blatt gelungen, hieß es bei der Stiftung.

Die Restaurierungsarbeit für die Anna-Amalia-Brandbücher sei bis 2028 mit neun Millionen Euro weiter gesichert. Der Bund, das Land Thüringen, aber auch zahlreiche Stiftungen und Spender sind Geldgeber.