Alte Originale aus Bauhaus-Bibliothek wieder in Weimar

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Weimar (dpa/th) - Nach 94 Jahren kehren verschiedene Publikationen aus der Bauhaus-Bibliothek in Weimar, die zwischenzeitlich in Privatbesitz waren, an ihren Ursprungsort zurück. Sechs Bücher und Zeitschriften, die zwischen 1919 und 1925 zur Bibliothek am Staatlichen Bauhaus in Weimar gehörten, wurden am Dienstag dem Direktor der Bibliothek der Weimarer Bauhaus-Universität, Frank Simon-Ritz, übergeben.

Die Objekte stammen aus dem Nachlass von Arno Fehringer, der als freischaffender Grafiker und von 1949-1952 an der Hochschule als Druckmeister tätig war, wie die Leiterin des Universitätsarchivs, Christiane Wolf, sagte. Zu den Publikationen gehören unter anderem Hefte der expressionistischen Zeitschrift "Der Sturm". Die Universitätsbibliothek erhielt die sechs Publikationen als Schenkung.

Für die Universitätsbibliothek sei dieser Fund ein "ganz besonderer Glücksfall", hatte Simon-Ritz vorab gesagt. Es sei besonders erfreulich, wenn verloren geglaubte Teile der Bauhaus-Bibliothek durch den "Weitblick der Gebenden" an ihren Ursprungsort zurückkehren können, sagte eine Sprecherin der Universitätsbibliothek.