Glasklare Kunst aus Eis: Alles dreht sich um Erdbeeren

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Elstal (dpa/bb) - Etwa 50 zum Teil tonnenschwere Eisfiguren sind ab Samstag in einer Ausstellung in Karls Erdbeerhof in Elstal nördlich von Berlin zu bestaunen. Bis Ende Oktober 2019 werden die vergänglichen Kunstwerke bei minus zehn Grad in einer Halle präsentiert, sagte Robert Dahl, Inhaber von Karls Erdbeerhof, am Freitag bei der Vorstellung des neuen Programms.

Der Erdbeerhof zieht jährlich rund eine Million Besucher an. In der Saison werden Erdbeeren verkauft. Dazu gibt es Marktstände, Spielplätze und Restaurants. In Planung ist ein Feriendorf mit einem Hotel und zunächst 70 Ferienhäusern.

Die größte Skulptur ist fünf Meter hoch: eine Riesenschnecke mit einem kleinen Mädchen auf dem Rücken, das eine Erdbeere nascht. "Im bereits dritten Jahr der Schau spielt die Erdbeere die Hauptrolle", sagte Dahl. 30 Künstler aus 14 Ländern waren in den vergangenen Wochen im Einsatz.

Etwa 400 Tonnen Eis wurden verarbeitet, das meiste blieb glasklar. Für einige Plastiken wurde das Wasser eingefärbt, bevor es gefror. In den vergangenen beiden Jahren kamen jeweils etwa 110 000 Besucher zu der Schau nach Elstal. Am Hauptstandort des Unternehmens in Rövershagen (Mecklenburg-Vorpommern) wird die Eisskulpturen-Schau bereits seit 15 Jahren präsentiert.