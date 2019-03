Kamelien in Orangerie Belvedere stimmen auf Frühling ein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Weimar (dpa/th) - Mit einer Ausstellung blühender Kamelien und Skulpturen stimmt die Klassik Stiftung Weimar auf den Frühling ein. In der Orangerie des Schlosses Belvedere werden rund 30 verschiedene Sorten der Modeblume des 18. Jahrhunderts gezeigt, die durch den Roman "Die Kameliendame" von Alexandre Dumas von 1848 Eingang in die Weltliteratur, später auch in Oper und Ballett, fand. Die Ausstellung, die am Samstagnachmittag eröffnet werden soll, kombiniert sie mit Holzskulpturen des in München lebenden Künstlers Heiko Börner. Die Kamelien gehören zum Bestand der Stiftung.

Nach Stiftungsangaben waren bereits 1816 zehn verschiedene Arten in der Pflanzensammlung in Belvedere aufgeführt. Der Weimarer Großherzog pflegte engen Kontakt zum Dresdner Hofgärtner Jacob Friedrich Seidel, der als einer der erfolgreichsten Kamelienzüchter ganz Europa belieferte. In den vergangenen 15 Jahren sei in der Stiftung wieder ein sehenswerter Bestand an Kamelien herangezogen werden, auch mit alten Exemplaren, hieß es. Die Pflanzenschau kann bis zum 17. März besichtigt werden, die Skulpturenausstellung bis zum 22. April.