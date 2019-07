Bauhaus im Orbit: Installationsschau der Bauhaus-Universität

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Weimar (dpa/th) - Mit einer besonderen Installation greifen Studierende der Bauhaus-Universität Weimar Konzepte von Walter Gropius und anderen Meistern der Design-Schule auf. Besucher des Unibibliotheks-Foyers sollen ab Mittwoch das raumgreifende Werk "Bauhaus Orbits" nicht nur ansehen, sondern auch damit interagieren können, sagte die Koordinatorin des Studiengangs "MediaArchitecture", Sabine Zierold.

Auf einem mit Folie bespannten Aluminiumrahmen etwa in Form eines abgerundeten Vierecks laufen von Studierenden erarbeitete Projektionen. Die Form ist an den historischen Oberlichtsaal im zum UNESCO-Welterbe zählenden Hauptgebäude der Bauhaus-Uni angelehnt. Orbit bedeutet auf Englisch etwa Umlaufbahn oder Umkreisung.

Die 360-Grad-Projektionen umlaufen die Oberflächen, Animationen und Videos gehören dazu. Über eine Art Mousepad könnten Inhalte angeklickt werden, erklärte Zierold. Gezeigt werden etwa digitalisierte Bauhaus-Bücher, die Gropius und andere Meister der Design-Schule wie Paul Klee veröffentlicht haben. "Es geht um eine Analyse des Bauhaus-Diskurses", sagte Zierold.

Die Bauhaus-Bücher, um die es geht, sind aktuell auch in einer Ausstellung in der Unibibliothek zu sehen. Die Installation soll bis zum 14. Juli stehen bleiben. Vor 100 Jahren gründete Architekt Gropius das Staatliche Bauhaus als Schule für Gestaltung, Design und Architektur in Weimar.