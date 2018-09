Direkt aus dem dpa-Newskanal

Waiblingen (dpa/lsw) - Für die einen sind es Comics für Erwachsene, für die anderen komplexe gezeichnete Erzählungen: Die Galerie Stihl in Waiblingen würdigt vom Wochenende an und bis zum 6. Januar die Kunstform "Graphic Novels", gezeichnete Romane, die sich auch in Deutschland zunehmender Beliebtheit erfreuen und von den Feuilletons wahrgenommen und besprochen werden. Gezeigt werden Originalzeichnungen, Probedrucke und Skizzen von 17 aktuellen Comic-Künstlern aus dem deutschsprachigen Raum. Über 300 Exponate geben einen Einblick in die Entstehung der Bücher sowie die Absichten und Arbeitsweisen der Künstler.

Inhaltlich reichen die Graphic Novels vom Krimi bis zu tagesaktuellen und historischen Themen. Mehrere Künstler setzen sich mit einer literarischen Vorlage auseinander: Jakob Hinrichs etwa verquickt in "Der Trinker" Motive aus Hans Falladas gleichnamigem Roman mit der Biografie des Schriftstellers. Nicolas Mahler hat einen frühen Text der Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek in Zeichnungen umgesetzt. Sonja Schlappinger setzt sich in "Die Kraft der heil(g)en Familie" mit ihrer traumatisierenden Kindheit auseinander. Die Ausstellung wurde vom Horst-Janssen-Museum Oldenburg konzipiert.