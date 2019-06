Spreewälder Kunstfestival: Freiluftausstellung am Wasser

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Straupitz/(dpa/bb) - Kunst nah am Wasser: Am Samstag beginnt im Spreewalddorf Straupitz (Dahme-Spreewald) das Festival aquamediale. Bis zum 21. September 2019 stellen zehn nationale und internationale Künstlerinnen und Künstler ihre Objekte und Installationen in die Spreeländer Landschaft. Die Kunstinstallationen können die Besucher vom Wasser aus, per Kahn oder auch zu Fuß anschauen.

Großes Thema ist in diesem Jahr die Auswirkung der Globalisierung auf Mensch und Heimat, sagte Kurator Harald Larisch. Die aquamediale wolle Heimat als Naherfahrung installieren, in der sinnvolles Miteinander möglich ist, aber Heimat auch als Gegensatz zur Fremde empfunden werden kann.

Nach Angaben der Veranstalter ist der Anlass für die diesjährige aquamediale das Themenjahr zum 200. Geburtstag Fontanes. Der Dichter wanderte durch Brandenburg und besuchte dabei auch den Spreewald. Fontanes Werk sei offen für neue Zugänge und Sinngebungen und mache gleichzeitig das Typische der Region als Heimat sichtbar. Die Kunstausstellung im Fontanejahr solle deshalb auch eine "geistige und körperliche Wanderung" sein, sagte Kurator Larisch.

Weitere Veranstaltungen sind in den Orten Lieberose, Schlepzig, Burg und Lübbenau (alle Dahme-Spreewald) geplant. Schirmherrin der Veranstaltung ist Brandenburgs Kulturministerin Martina Münch.