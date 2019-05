Schloss Gottorf zeigt Meisterzeichnungen aus Privatsammlung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schleswig (dpa/lno) - Zeichnungen bedeutender Künstler aus zwei Jahrhunderten wie Caspar David Friedrich, Lyonel Feininger oder Salvador Dali sind vom 28. Mai an auf Schloss Gottorf in der Ausstellung "Landschaftszeichnungen aus der Sammlung eines Kunsthändlers" zu sehen. Die 80 Werke stammen aus der Privatsammlung des Kunsthändlers Walter Feilchenfeldt. Darunter seien auch Meisterwerke von Paul Cézanne oder Eugène Delacroix sowie Camille Corot oder Horst Janssen zu sehen, teilte die Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf am Freitag mit.

Die Zeichnungen werden bis zum 15. September in der Sammlung Horn (Galerie der Moderne) gezeigt. Der Anlass der Ausstellung ist den Angaben zufolge ein persönlicher: die Sammlerin Bettina Horn zeigt die Auswahl zum 80. Geburtstag Feilchenfeldts.

Feilchenfeldt ist seit 1966 als Kunsthändler tätig und war von 1999 bis 2002 Präsident des Weltkunsthandelsverband CINOA. Als Experte für Cézanne und van Gogh sei er weltweit bekannt und habe als Co-Kurator bedeutender Ausstellung mitgewirkt. Feilchenfeldt hat auch die Schleswiger Ausstellung kuratiert und die Texte für den umfangreichen Katalogs verfasst. Ausstellung wie auch der Katalog gewährten sehr persönliche Einsichten in die Geschichte der Familie Feilchenfeldt und ihr außergewöhnliches Verhältnis zur Kunst, teilte die Stiftung Schloss Gottorf weiter mit.