Neue Schau beleuchtet "Spannungsfeld Weimar"

Schleswig (dpa/lno) - Die Zeit zwischen Ende des Ersten Weltkrieges und dem Beginn der Herrschaft der Nationalsozialisten ist Thema der aktuellen Sonderschau "Spannungsfeld Weimar. Kunst und Gesellschaft 1919-1933" auf Schloss Gottorf. Im Fokus der am Sonntag beginnenden Ausstellung stehen künstlerische und gesellschaftliche Entwicklungen in den Jahren der ersten deutschen Demokratie, wie das Museum für Kunst und Kulturgeschichte am Freitag in Schleswig mitteilte.

Die Zeit der Weimarer Republik sei von starken politischen und sozialen Umbrüchen geprägt gewesen. Dies spiegele sich auch in der Kunst und Kultur wider. Die Gründung des Bauhauses 1919 in Weimar markiert den Angaben zufolge einen besonderen Meilenstein im Streben nach einer neuen Kunst, einem neuen Menschen und einer neuen Gesellschaft.

Die Künstler organisierten sich vor allem in den frühen Jahren der Weimarer Republik in stark politischen Gruppierungen wie dem Arbeitsrat für Kunst, der Novembergruppe oder der Gläsernen Kette. Die großen Gegensätze und neuen Möglichkeiten der Weimarer Jahre zeichnen sich nicht nur thematisch in den Kunstwerken der Zeit ab, sondern führen auch zu einer besonderen Vielfalt an Stilen und Strömungen.

Die Schau greift die zentralen Themen der Weimarer Republik wie Kriegserfahrung und Revolution, rauschendes Nachtleben und soziales Elend, die Suche nach einer neuen Gesellschaft und nach neuen Formen der Kunst auf. Sie widmet sich aber auch Künstlerpersönlichkeiten wie George Grosz, Max Liebermann, Georg Tappert, Wenzel Hablik, Ernst Barlach und Käthe Kollwitz. Gezeigt werden bis zum 3. November 123 Objekte, darunter 71 Grafiken und 26 Gemälde, aber auch plastische Werke, Fotos und Möbelstücke.