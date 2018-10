Quedlinburg und Magdeburg: Mittelalter-Ausstellungen geplant

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Zwei neue Ausstellungen zum Mittelalter sollen 2019 in Magdeburg und Quedlinburg zu sehen sein. In der Welterbestadt im Harz sei vom 19. Mai 2019 an eine Doppel-Schau im Schlossmuseum und in der Stiftskirche St. Servatius zu sehen, sagte die Geschäftsführerin des Tourismusverbands Sachsen-Anhalt, Bärbel Schön, in Magdeburg. Die beiden Ausstellungskapitel stehen unter dem Motto "919 - Plötzlich König - Heinrich I. in Quedlinburg" sowie "Am Anfang war das Grab". Ab dem 2. September 2019 folgt die zweite große Sonderschau zum Mittelalter mit dem Titel "Faszination Stadt". Beide Schauen verlaufen entlang der Touristenroute "Straße der Romanik".