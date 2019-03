Picasso lockt Besucher ins Potsdamer Museum Barberini

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa) - Die neue Ausstellung mit dem Spätwerk von Pablo Picasso (1881-1973) hat am ersten Tag zahlreiche Besucher ins Potsdamer Museum Barberini gelockt. "Es läuft sehr gut an. Die Räume sind gut gefüllt", sagte am Samstag eine Sprecherin. Das Interesse an der Schau sei groß. Am Morgen seien bereits 750 Tickets online verkauft worden. Die täglich drei Führungen am Wochenende seien nahezu ausgebucht. Keinen freien Platz mehr gebe es für die speziellen Kinderkunstaktionen an den ersten beiden Tagen.

In der Schau werden mehr als 130 Gemälde, Zeichnungen, Skulpturen und Grafiken aus den Jahren 1954 bis zum Tod von Picasso 1973 präsentiert. Bis auf wenige Ausnahmen sind sie nach Museumsangaben erstmals in Deutschland zu sehen. Sie stammen aus der Privatsammlung seiner zweiten Ehefrau Jacqueline. Deren Tochter Catherine Hutin hat sie dem Museum geliehen. Die Schau läuft bis zum 16. Juni.