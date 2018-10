Ausstellungen - Potsdam

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa/bb) - "Harry Potter"-Fans können seit Samstag in Potsdam eine internationale Wanderausstellung mit Requisiten, Sets und Kostümen zu den Fantasy-Filmen sehen. Am Vormittag gab es zur Eröffnung im Filmpark Babelsberg viel Andrang, das Wochenende ist mit mehr als 5000 Tickets bereits ausverkauft, wie die zuständige Sprecherin für die Schau, Laura Scherler, sagte.

Ihren Angaben zufolge durchschnitten die britischen Schauspieler Oliver und James Phelps ein Band, danach zog es viele Fans in die Schau auf rund 1600 Quadratmetern in der Caligari-Halle des Filmparks. Die Phelps-Zwillinge spielten in dem Film "Harry Potter und der Stein der Weisen" die Zwillingsbrüder George und Fred Weasley.

Die Wanderausstellung hatte vor Potsdam in Mailand Station gemacht, vor vier Jahren war sie auch schon in Köln zu sehen. Sie ist bis Mitte März 2019 in Potsdam aufgebaut. Die Veranstalter erwarten Hunderttausende Besucher.