Potsdam (dpa/bb) - Die Retrospektive zum Werk des französischen Neoimpressionisten Henri-Edmond Cross (1856-1910) hat vergleichsweise wenig Besucher ins Potsdamer Museum Barberini gezogen: Zu der Schau mit rund hundert Gemälden, Zeichnungen und Aquarellen seien bis zum Ende der Ausstellung am 17. Februar rund 85 000 Zuschauer gekommen, teilte das Museum auf Anfrage mit. Dies war bislang die geringste Resonanz auf eine Ausstellung des Anfang 2017 eröffneten Museums des Software-Milliardärs und Kunstmäzens Hasso Plattner.

Die Werke von Cross waren von den Nationalsozialisten als entartet verfemt worden und danach in Deutschland in Vergessenheit geraten. "Es freut uns sehr, dass es uns gelungen ist, unserem Publikum den bis dato selbst in Fachkreisen kaum bekannten Cross mit einem repräsentativen Querschnitt durch sein gesamtes Schaffen wieder näher zu bringen", sagte Museumsdirektorin Ortrud Westheider dazu.