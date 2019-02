Ausstellung zeigt Instagram-Fotos von Burgen und Schlössern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Posterstein (dpa/th) - Mit einer neuen Ausstellung will das Museum Burg Posterstein (Altenburger Land) Burgen und Schlösser im digitalen Zeitalter in Szene setzen. Seit Sonntag zeigt das Museum in "Versteckte Orte - Instagramer auf #Schlössersafari in Mitteldeutschland" 49 gerahmte Aufnahmen von historischen Gebäuden, die auch auf der Foto-Plattform Instagram zu sehen sind. Dazu gibt es zusätzliche Informationen zur Geschichte der Gebäude und Interviews mit den jeweiligen Instagram-Fotografen. Laut Museum sollen in der bis zum 12. Mai laufenden Schau Fotografie, regionale Geschichte und Teilhabe verbunden werden.