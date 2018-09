Immer himmelwärts: Gotik-Ausstellung in Paderborn

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Paderborn (dpa/lnw) - Das Diözesanmuseum in Paderborn widmet sich in einer großen Ausstellung mit wertvollen und seltenen Leihgaben dem "Phänomen Gotik". Rund 170 Exponate sind zu sehen. Darunter sind Architekturzeichnungen aus Reims in Frankreich, ein kostbarer Reliquienbehälter aus dem Schatz der Kathedrale von Pamplona in Spanien, eine Skulptur des Naumburger Meisters, außerdem Goldschmiedearbeiten, Buchmalereien, Elfenbeinschnitzereien und Skulpturen.

Die Gotik-Ausstellung ist von Freitag (21. September) bis zum 13. Januar in dem Paderborner Museum zu sehen. Die Leihgaben kommen unter anderem aus dem Musée Cluny und dem Louvre in Paris - in Form eines verschmitzt lächelnden Engels - aus Berlin, Mainz, Aachen, Essen und Stuttgart.

Der Beginn des Dombaus in Paderborn im Jahr 1215 spielt eine Rolle. Der nach 60 Jahren Bauzeit vollendete gotische Bau prägt das Bild am Sitz des Erzbistums bis heute.

Die Ausstellung beleuchtet auch das Umfeld, in dem der neue, gotische Stil mit seiner filigranen, in die Höhe strebenden Architektur und seinen spitzen Bögen entwickelt wurde. Die Großbaustellen der Kathedralen benötigten exakt abgestimmte Abläufe. Ein wichtiges Exponat sind die ältesten Architekturzeichnungen, die Palimpseste aus Reims. Besucher können mit 3D-Modellen und interaktiven Verfahren die neuen Konstruktionstechniken der Gotik ausprobieren.