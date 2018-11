Weihnachtsstimmung im Museum

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oldenburg (dpa/lni) - Krippenfiguren und festlicher Schmuck - in Weihnachtsstimmung kann man sich schon vor Beginn der Adventszeit in Oldenburg bringen. Ab Dienstag zeigt das Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte Oldenburg in der Ausstellung "Alles sieht so festlich aus!" zahlreiche kunst- und kulturhistorische Exponate der vergangenen 150 Jahre. "Die Objektauswahl animiert dazu, in Erinnerungen zu schwelgen, auf Entdeckungsreise zu gehen und die Vorfreude aufs Fest zu steigern", sagte Kurator Marcus Kenzler. Zu sehen sind unter anderem historische Backformen, ein ostfriesischer Kinderschlitten aus dem 19. Jahrhundert und Fotografien aus dem weihnachtlichen Oldenburg von 1900 bis 2010.