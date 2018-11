Föhnfrisuren und Friedensbewegung: Ausstellung über die 80er

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oldenburg (dpa/lni) - Ein gefälschtes Hitler-Tagebuch, Udo Lindenbergs Lederjacke und andere Erinnerungen an die 80er Jahre zeigt von diesem Sonntag an das Oldenburger Landesmuseum. Unter dem Titel "Madonna, Manta, Mauerfall. Die Achtziger Jahre in der Bundesrepublik" widmet sich die Ausstellung einem Jahrzehnt, das einerseits von Föhnfrisuren und unbeschwerter Popmusik, andererseits vom Wettrüsten und von Widerstandsbewegungen gegen Atomkraft geprägt war. Rund 350 Objekte, darunter viele Sammlerstücke aus Privathaushalten, sind dazu im Schloss ausgestellt.

"Ich glaube, wir haben eine Zeitreisemaschine gebaut", sagte Museumsdirektor Rainer Stamm am Donnerstag. Neben den Exponaten und einem im Stil der 80er Jahre eingerichteten Wohnzimmer sollen Erinnerungen auch mit einem "Duftraum" geweckt werden, in dem Besucher Parfüms der damaligen Zeit "erschnuppern" können.