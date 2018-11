Direkt aus dem dpa-Newskanal

Merseburg (dpa/sa) - Fast 19 000 Menschen haben sich die kulturhistorische Ausstellung "Thietmars Welt. Ein Merseburger Bischof schreibt Geschichte" angesehen. Die Vereinigten Domstifter zeigten sich am Dienstag zufrieden mit der Besucherbilanz: Die am Sonntag zu Ende gegangene Ausstellung habe anhand von 110 Exponaten einen unverwechselbaren Einblick in eine prägende Epoche der europäischen Geschichte gegeben. Dazu gehörten Aufzeichnungen über Kaiserkrönungen, Sitten und Gebräuche. Anlass war der 1000. Todestag des Bischofs Thietmar von Merseburg (976-1018). Er gilt als sehr wichtiger Chronist des Mittelalters in Europa.

Die Besucher der seit 15. Juli laufenden Schau kamen den Angaben zufolge aus Deutschland, der Schweiz, Österreich, Ungarn, Schweden, aus den Niederlanden, den Vereinigten Staaten und aus China.