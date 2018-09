Neun Jahrhunderte in 100 Exponaten: Lübecker Stadtjubiläum

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lübeck (dpa/lno) - Mit einer großen Ausstellung würdigen Lübecker Museen den 875. Geburtstag der Hansestadt. Unter dem Titel "875 Jahre - Lübeck erzählt uns was" zeigt die Schau 100 Objekte, die Lübeck und das Leben der Stadt geprägt haben. Archäologische Grabungsfunde aus dem 13. Jahrhundert sind ebenso zu sehen, wie ein Nachttopf aus der Zeit der napoleonischen Besatzung mit einem Bild von Kaiser Napoleon auf dem Boden oder die Schreibmaschine, auf der der spätere Bundeskanzler und Friedensnobelpreisträger Willy Brandt Flugblätter gegen das Nazi-Regime verfasst hat. Die Ausstellung ist vom 9. September bis zum 6. Januar 2019 im Museumsquartier St. Annen und im Europäischen Hansemuseum zu sehen. Eröffnet wird sie am 8. September (18 Uhr) in St. Aegidien.