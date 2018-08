Der Wald ruft: Kürbisausstellung in Ludwigsburg eröffnet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Passend zu den herbstlich anmutenden Tagen hat in Ludwigsburg die 19. Kürbisausstellung begonnen. Hokkaido, Butternut oder Spaghettikürbis - 600 verschiedene Sorten sind auf der Ausstellung im Blühenden Barock noch bis zum 4. November zu bewundern. Insgesamt sind 450 000 Zier- und Speisekürbisse aus dem Kreis Ludwigsburg zu sehen.

Jens Eisenman aus Marbach ist der Hauptlieferant der Kürbisse. Trotz des heißen Sommers seien die Kürbisse gut gewachsen, betonte der Kürbiszüchter in einer Pressemitteilung vom Freitag. "In diesem Jahr sind viele Kürbissorten sogar früher reif. So können schon zu Beginn der Kürbisausstellung fast alle Sorten angeboten werden".

Die ausgetüftelten Ideen werden von Künstler Pit Ruge aus Cleebronn umgesetzt. Der Holzspezialist fertigt Untergestelle für die Figuren an, diese werden dann von dem Projektteam zwei Wochen vor Beginn behängt. "Ich überlege mir, welche Sorten an welches Objekt kommen und welche Farben zu dem dementsprechenden Thema passen", sagt Projektleiterin Alisa Käfer. Die Kürbis-Schnitz-Welt wurde für 2018 ausgebaut und zahlreiche Künstler aus aller Welt zeigen ihr Können. Und auch kulinarisch warten Neuheiten auf die Besucher.