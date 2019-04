Große Yoko-Ono-Ausstellung eröffnet in Leipzig

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Yoko Ono in Leipzig: Eine große Ausstellung zu der japanisch-amerikanischen Künstlerin startet am Mittwochabend (18.00 Uhr) in Leipzig. Die Schau "Yoko Ono - Peace is Power" im Museum der bildenden Künste umfasst etwa 70 Arbeiten und Werkreihen der Konzeptkünstlerin auf 3700 Quadratmetern. Ono ist die Witwe des Beatles-Sängers John Lennon, der 1980 in New York erschossen wurde. Ob die 86-Jährige selbst zur Vernissage kommt, war am Nachmittag noch unklar, wie der Kurator und langjährige Freund Onos, Jon Hendricks, sagte. "Es geht ihr gut", betonte er.

Das bestimmende Thema im Werk Onos sei das Kräfteverhältnis zwischen Krieg und Frieden, hieß es in der Beschreibung der Ausstellung auf der Homepage des Museums. Es sei die umfangreichste Ausstellung von Werken Onos in Deutschland seit der Retrospektive in der Schirn Kunsthalle Frankfurt vor fünf Jahren, sagte der Direktor des Museums der bildenden Künste, Alfred Weidinger, am Mitwoch in Leipzig.

Da Leipzig die "Wiege des deutschen Frauenrechts" sei, sei eine Ausstellung Onos ein "ganz normaler Folgeschluss", so Weidinger. Er hofft auf bundesweites Interesse für die Kunstszene in Leipzig. "Zwischen 50 000 und 100 000 Besucher wären fantastisch", sagte er. Im Vorjahr zählte das Museum insgesamt etwa 120 000 Besucher. Die Ausstellung ist bis zum 7. Juli zu sehen.