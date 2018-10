Grassimesse und Designers' Open starten in Leipzig

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - In Leipzig dreht sich in den nächsten drei Tagen alles um Design-Neuheiten und Kunstgewerbe-Trends. Am Freitag öffnen die Designers' Open und die Grassimesse. Bis zum Sonntag können sich die Besucher auf beiden Veranstaltungen über internationales Mode-, Möbel- und Schmuckdesign informieren. An den Designers' Open in der Kongresshalle beteiligen sich nach Angaben der Leipziger Messe rund 228 Akteure aus acht Ländern.

Die Grassimesse - eine traditionelle Verkaufsmesse im Leipziger Grassi Museum - vereint die Arbeiten von rund 100 Künstlern und Kunsthandwerkern aus Deutschland, Südkorea, Italien, Österreich und den Niederlanden. In den beiden vergangenen Jahren waren bei den Designers' Open und der Grassimesse insgesamt 27 500 Besucher gezählt worden.