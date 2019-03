Krefelder Bauhaus-Villen renoviert: Eröffnung mit Schauen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Krefeld (dpa/lnw) - Zum 100-jährigen Bauhaus-Jubiläum erstrahlen zwei Meisterwerke des Neuen Bauens in Nordrhein-Westfalen in neuem Glanz: Die von dem letzten Bauhaus-Direktor Ludwig Mies van der Rohe gebauten Häuser Esters und Lange wurden für 1,2 Millionen Euro renoviert. Heute wird in den einstigen Fabrikanten-Villen moderne Kunst gezeigt. Aber auch die Ende der 1920er Jahre gebauten Backstein-Villen werden zum Schauobjekt. Am heutigen Donnerstag stellen die Krefelder Kunstmuseen im kleinen Kreis die erneuerten Räume vor. Am Sonntag, 17. März, öffnen die Häuser mit drei Ausstellungen für das große Publikum. Das Projekt "Anders Wohnen" ist Teil des nationalen Verbundprojekts Bauhaus 100.

In Haus Lange bekommen Besucher Einblicke in das visionäre Wohnkonzept (17.3. - 14.4.). Um den Wandel der Nutzung der Villen geht es in einer weiteren Schau (17.3. - 26.1.2020). Haus Esters wurde für die dritte Ausstellung von der Künstlergruppe Raumlabor möbliert (17.3. - 18.8.).