Veranstalter: Knapp 100 000 bei Bundesgartenschau zu Ostern

Heilbronn (dpa/lsw) - Knapp 100 000 Menschen haben die Bundesgartenschau in Heilbronn am Osterwochenende nach Angaben der Veranstalter besucht. "Es ist eine Freude, die gute Stimmung auf dem Bundesgartenschaugelände und in der Stadt zu erleben", sagte Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) laut Mitteilung am Ostermontag.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte die Bundesgartenschau am vergangenen Mittwoch bei einem Festakt vor rund 2000 geladenen Gästen in Heilbronn eröffnet. Die Stadt kombiniert erstmals in der Buga-Geschichte eine klassische Gartenausstellung mit einer Architekturpräsentation.

Auf einer Brachfläche ist neben Blumenlandschaften ein neues Stadtquartier entstanden, in dem bereits Bewohner eingezogen sind. Die Bundesgartenschau bleibt bis zum 6. Oktober geöffnet.