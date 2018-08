Museum Wilhelm Busch feiert Schöpferin der Wimmelbücher

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Ihre Wimmelbücher erscheinen in 22 Ländern, die Auflage hat nach Verlagsangaben bald die Marke von drei Millionen geknackt: Die in München lebende Rotraut Susanne Berner gehört zu den bekanntesten Illustratorinnen in Deutschland. Aus Anlass ihres 70. Geburtstags am 26. August präsentiert das Museum Wilhelm Busch in Hannover unter dem Titel "Sammel & Surium" Bilder und Bücher aus 40 Jahren. Die Auswahl der Werke und das Abtauchen in die Vergangenheit sei ihr nicht leicht gefallen, sagte Berner am Freitag. "Jetzt hängt es hier, ist ein Stück weg von mir und ich kann es genießen."

Die gebürtige Stuttgarterin veröffentlichte ihr erstes eigenes Buch mit fast 50 Jahren. Zunächst machte sie sich mit der Gestaltung von etwa 800 Buch-Umschlägen und der Illustration literarischer Texte einen Namen. Ihre Wimmelbücher erzählen anhand von rund 50 Figuren ohne Worte Geschichten aus der fiktiven Kleinstadt Wimmlingen. Die Schau in Hannover ist von diesem Samstag an bis zum 4. November zu sehen.