Explosive Aktionen: Neue Arbeiten von Roman Signer

Hannover (dpa/lni) - Die Kestner Gesellschaft zeigt von diesem Freitag an die Ausstellung "Roman Signer. Neue Arbeiten". Der renommierte 80-jährige Schweizer Bildhauer ist für seine Aktionen mit explosiven Stoffen bekannt. Bei der Vorbesichtigung der Schau am Mittwoch präsentierte Signer eine Aktion, bei der er mit einem Gewehr in leere Ölfässer schoss. In der bis zum 4. November laufenden Schau in Hannover begegnen den Besuchern typische Signer-Motive wie Kajak, Drohne oder Regenschirm. Der Künstler erweitere die drei Dimensionen der Skulptur um eine vierte, die Zeit, sagte die Direktorin der Kestner Gesellschaft, Christina Végh. Insgesamt sind 13 Skulpturen und Installationen sowie fünf Filme zu sehen.

Parallel stellt die Kestner Gesellschaft die in Berlin lebende Künstlerin Nevin Aladağ vor. Bis zum 4. November sind ihre Fotoserie "Best Friends" und die Videoarbeit "Hochparterre [Mezzanine]" ausgestellt. Die oft jugendlichen besten Freundinnen und Freunde, die die Deutsche mit türkischen Wurzeln in den Straßen von Dortmund, Berlin, Basel oder Los Angeles porträtierte, sind auf überlebensgroße Banner gedruckt. Im Video lässt Aladağ Menschen aus Hamburg-Altona zu Wort kommen. Ihre verschiedenen Stimmen werden von einer einzigen Schauspielerin wiedergegeben, was Fragen nach der Zuschreibung von Identität aufwirft.