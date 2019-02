Papiermacher, Setzer und Buchbinder zeigen ihr Können

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Ob nach alter Handwerkskunst oder digital gedruckt - in Hamburg stellen Buchkünstler aus ganz Deutschland am Wochenende ihre Werke aus. Unter den Arbeiten, die auf der Messe "Buch Druck Kunst" ausgestellt werden, sind dabei sowohl erschwingliche Editionen als auch exklusive Unikate, wie der Veranstalter mitteilte. Ob kreativ bedruckte Papierbögen, Holzschnittbücher, handgeschöpftes Papier oder kreatives Gedrucktes - im Museum der Arbeit sollen auch die Facetten der Buch- und Druckkunst gezeigt werden. So demonstrieren Papiermacher, Schriftgießer, Buchbinder und Setzer ihr Können. Die Verkaufsmesse ist am Samstag und Sonntag geöffnet. Zuletzt kamen mehrere Tausend Besucher in das Museum in Hamburg-Barmbek. In diesem Jahr stellen mehr als 50 Künstler aus.