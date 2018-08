Ausstellungen - Hamburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Oft haben sie Zuhause alles zurückgelassen und müssen sich nun in ihrer neuen Heimat zurechtfinden: Unter dem Motto "Lichtblicke" zeigt das Altonaer Museum von Mittwoch an bis zum 4. Februar eine Ausstellung mit Fotografien von geflüchteten Jugendlichen. Die Schau ist ein Ergebnis des Projektes "wirsprechenfotografisch", das die Islam- und Politikwissenschaftlerin Joceline Berger-Kamel 2015 mit jungen Geflüchteten in Hamburg initiiert hat.

Ausgerüstet mit Kameras haben sich 20 junge Flüchtlinge aus fünf unterschiedlichen Erstaufnahmen auf den Weg gemacht, um sich fotografisch mit der Thematik des Ankommens und dem Leben im Exil auseinanderzusetzen. Dabei ist ein breites Spektrum an Motiven entstanden, die die Teilnehmer aus Afghanistan, Tschetschenien und Syrien zur fotografischen Umsetzung gewählt haben. So vielfältig wie die Bilder seien auch die in einer Schreibwerkstatt erarbeiteten lyrischen Texte zu den Fotos, teilte das Museum mit.

Begleitend zur Ausstellung gibt es eine Veranstaltungsreihe, die sich aus verschiedenen Blickwinkeln mit dem Thema Flucht und Heimat auseinandersetzen wird. Die Fotos und Texte der Geflüchteten werden in der Ausstellung durch einige Beispiele von Flucht und Neuankunft aus der Altonaer Geschichte ergänzt.